Szef MSZ Ukrainy: Niemcy powinni przestać zachęcać Putina do nowej napaści na Ukrainę

Jak pisze agencja Reutera, dowódca marynarki wojennej Niemiec wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach powiedział, że Putin zasługuje na szacunek, a Ukraina nigdy nie odzyska Krymu. "To, czego on (Putin) chce naprawdę, to szacunek. Mój Boże, obdarzenie kogoś szacunkiem mało kosztuje, a nawet nic... Można łatwo dać mu szacunek, którego żąda i zapewne na który również zasługuje" – powiedział na nagraniu, które obiegło niemieckie i światowe media.

– Liczę na szybkie, zgodne z zasadami praworządności postępowanie, tak aby gazociąg mógł zostać szybko uruchomiony – podkreśla z kolei premier Meklemburgii-Pomorza Przedniego Manuela Schwesig z SPD. Jego zdaniem Niemcy bardzo potrzebują rosyjskiego gazu i powinni, jak najszybciej uruchomić NS2.

Ostry komentarz szefa ukraińskiej dyplomacji

"Niedawne oświadczenia Niemiec w sprawie niemożliwości przekazania Ukrainie broni defensywnej, w tym poprzez wydanie pozwolenia na to stronom trzecim, w sprawie braku perspektywy odzyskania Krymu, wahanie, jeśli chodzi o odłączenie Rosji od SWIFT nie odpowiadają poziomowi naszych stosunków i bieżącej sytuacji bezpieczeństwa" – napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Jak dodał, "obecnie jak nigdy ważna jest jedność Zachodu wobec Rosji". "Niemieccy partnerzy mają zakończyć takimi słowami i działaniami podkopywać jedność i zachęcać Władimira Putina do nowej napaści na Ukrainę" – oświadczył.

Kułeba podkreśla, że Ukraina jest wdzięczna Niemcom za okazane jej wsparcie, począwszy od 2014 roku, oraz za dyplomatyczne starania na rzecz uregulowania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. "Ale obecne oświadczenie są rozczarowujące i sprzeczne z tym wsparciem i staraniami" – konkluduje ukraiński polityk.

