O Wandzie, która (bardzo) chciała Niemca

Wyprodukowany przez niemiecką telewizję ARD w roku 2020 czteroodcinkowy serial „Dezerter” („Der Überläufer”) cieszył się w Niemczech umiarkowanym powodzeniem. Nie osiągnął wprawdzie takiego sukcesu jak „Nasze matki, nasi ojcowie” telewizji ZDF (ok. 7 mln widzów), ale 4,5 mln oglądających trudno nazwać wynikiem rozczarowującym. Film sprzedano do licznych telewizji na całym świecie, pod angielskim tytułem „Turncoat” można go było zobaczyć choćby w ofercie Amazon Prime.