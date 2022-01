Schronisko Aniołów

Choćby ze względu na rozwód Starego Dobrego Małżeństwa. Tyle czasu minęło (ostatnia edycja Bieszczadzkich Aniołów to rok 2009, małżeńskie podziały i powstanie U Studni to rok 2012, choć mam wrażenie, jakby to było wczoraj), tyle ich koncertów w tylu różnych miejscach za mną, a ja wciąż, jeśli tylko myślę o SDM na żywo, to mam przed oczami i w uszach właśnie Bieszczadzkie Anioły.