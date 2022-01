Prezes Pfizera: Powinniśmy szczepić się regularnie, raz w roku

Jego zdaniem podawana corocznie szczepionka przeciwko COVID-19 byłaby lepszym rozwiązaniem, niż częściej podawana dawka przypominająca.

– Jest to pożądany scenariusz - mam nadzieję, że uda nam się dojść do momentu, w którym będziemy mogli szczepić się regularnie, raz w roku – powiedział Bourla w izraelskiej telewizji N12 News, odpowiadając na pytanie o skuteczność podawanych co kilka miesięcy dawek przypominających.

– W przypadku podawania preparatu raz w roku, łatwiej będzie do tego przekonać ludzi, łatwiej będzie to też zapamiętać. Z punktu widzenia zdrowia publicznego jest to naprawdę idealna sytuacja – dodał prezes Pfizera.

Omikron a trzecia dawka

Szczepionka firmy Pfizer/BioNTech okazała się skuteczną przeciwko ciężkiemu przebiegowi choroby w przypadku zakażenia wariantem Omikron, jej efektywność spadła jednak w zetknięciu ze zwiększoną zdolnością wariantu do przenoszenia. Wiele krajów zdecydowało się na rozszerzenie kampanii szczepień o dawki przypominające i skrócenie odstępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych zastrzyków preparatu.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poinformowały w piątek, że trzecia dawka szczepionek Moderny i Pfizera oferuje sięgająca 90 proc. ochronę przed ryzykiem hospitalizacji.

Raport opiera się na informacjach dotyczących wizyt zainfekowanych osób w szpitalach i będących na ostrym dyżurze między sierpniem ub.r. i 5 stycznia roku bieżącego. Podczas fali zakażeń związanych z wariantem Delta, skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji wyniosła 94 proc., zaś w okresie dominacji Omikronu - 90 proc.

Biorąc pod uwagę osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionek, dane wskazują na 81 proc. skuteczność przeciwko Omikronowi w okresie do 6 miesięcy od drugiej dawki i 57 proc. po 6 miesiącach.

