Szef MSZ Hiszpanii: Przystąpienie Ukrainy do NATO nie jest rozważane

Komentując na łamach gazety "El Mundo" możliwość przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO, Albares stwierdził, że trzeba o to pytać oba te kraje. Dodał, że jeśli chodzi o Ukrainę, to jej członkostwo w sojuszu nie jest teraz rozważane.

Hiszpański minister spraw zagranicznych opowiedział się za rozwiązaniem konfliktu ukraińskiego poprzez dialog. Jednocześnie stwierdził, że Zachód "jest gotowy na wszelkie nieprzewidziane wydarzenia".

Hiszpańscy żołnierze na Ukrainie?

W odpowiedzi na pytanie, czy może zagwarantować, że za kilka miesięcy na Ukrainie nie będzie żadnych hiszpańskich żołnierzy, Albares odparł, że "byłoby to prowadzenie fikcyjnej polityki". – Teraz jesteśmy jednomyślni (co do potrzeby – red.) dialogu, a nie takiego scenariusza – przekonywał dyplomata.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów dążył do porozumienia w sprawie pewnych szczegółowych warunków przystąpienia do NATO w 2022 roku. W lutym 2019 roku ukraińska Rada Najwyższa zatwierdziła poprawki do konstytucji, które wyrażają chęć wstąpienia Kijowa do sojuszu.

Rosja chce od NATO gwarancji ws. Ukrainy

Przywódcy krajów NATO na szczycie w czerwcu 2021 roku stwierdzili, że Ukraina i Gruzja mogą w przyszłości przystąpić do sojuszu, ale nie określili ani szczegółowego terminu, ani żadnych planów działania w tej sprawie.

Pod koniec grudnia Rosja wysunęła pod adresem Stanów Zjednoczonych żądanie, by Zachód zagwarantował jej, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO. To postulat, który dla Waszyngtonu jest nie do zaakceptowania.

