"Dokonano dekonstrukcji pojęć". Karwelis zapowiada nowe "Do Rzeczy"

numer W nowym numerze tygodnika m.in. o "covidowym alfabecie". – Choroba jest traktowana jako rzecz, która eliminuje cię od kontaktu ze służbą zdrowia. Pojawiły się też słowa takie jak "lockdown" – kiedyś zupełnie nieznane, dziś każdy wie, co to jest. Pod każdą z liter alfabetu starałem się opisać charakterystykę i mechanizm pandemii, wzajemnie połączonych konsekwencji decyzji, głównie administracyjnych. Myślę, że ten artykuł pozwoli Państwu ogarnąć całość tego, co się dzieje – mówi publicysta Jerzy Karwelis.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Dlaczego Wielka Brytania, która jest zdecydowanie bardziej oddalona od Ukrainy, troszczy się o uzbrojenie Kijowa bardziej niż Niemcy? Polacy obserwują to z uwagą, gdyż muszą zadać sobie pytanie: Jak zareagowaliby nasi sąsiedzi w przypadku agresji Rosji na Polskę? – zauważa Piotr Semka w tekście „Biedni Polacy patrzą na Niemcy”.

– Stara arystokracja, bezczelni nowobogaccy, przemysłowe fortuny i wielkie społeczne zmiany: nowy serial twórcy „Downton Abbey” pokazuje narodziny potęgi Ameryki – recenzuje Piotr Gociek w artykule „Rody Nowego Jorku”.

– W sprawie sytuacji na naszej granicy wschodniej warto przede wszystkim pytać: Co to znaczy, że katolik ma być patriotą? Czy powinien przestrzegać przyjętego w kraju prawa, czy powinien szanować państwo, w którym żyje, i czy ma szanować legalne władze swego państwa? – rozważa Jan Parys w tekście „Kryzys po katolicku”.

– Najbogatsza kobieta wśród polskiej arystokracji przed pierwszą wojną światową i dama wielkiego serca, której życie mieniło się wieloma – pisze Tomasz Lenczewski w artykule „Arystokratka ponad wszystko”.