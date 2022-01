Karwelis: Testowanie jako rozsadnik pandemii

Czyli, że strategia „późnego leczenia”, to był błąd ciągnięty od samego początku pandemii, za co zapłaciliśmy ponadnormatywnymi zgonami. A mogliśmy tego nie robić, gdyby zrobiono to, do czego władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne doszły po 690 dniach pandemii. Że pacjentów trzeba diagnozować, a nie bawić się w teleporady, czekając aż sam się zdiagnozuje, zazwyczaj za późno. Teraz pacjenta z pozytywnym testem ma zbadać (osobiście) lekarz, także wyjazdowo, najmniej w 48 godzin po wykryciu wirusa w ramach testów.

Ale to pokazuje jeszcze bardziej smutną historię. A gdzie inne choroby? Gdzie chorzy na wszystko co los przyniesie z negatywnymi testami? Ci na co czekają? Jak widać nie będzie żadnych wizyt w 48 godzin i sobie ci mogą poczekać w kolejkach na przyjęcie miesiącami. Trochę to dołujące, że takie luksusy jak wizyta w 48 godzin dotyczą tylko najmodniejszej z chorób, o wcale niskim procencie umieralności. A więc jak będziesz na coś innego chorował, to żeby cię zbadał szybko lekarz, to najlepiej byłoby się albo zakazić kowidem, albo sobie załatwić dodatni wynik testu. Wtedy cię zbadają. Pokraczne to jakieś.

Najciekawsze są decyzje dotyczące testowania. Nie trzeba będzie czekać na skierowanie, choć procedura nie wydawała się dotychczas przesadnie długotrwała. Będziemy budować siec testowania na bazie aptek, zaś można tam będzie wejść z ulicy i przetestować się za darmo. Jak mówi znane powiedzenie: „jak coś jest darmowe, to ty jesteś towarem”. Ta decyzja pomnaża znacznie ilość testów możliwych do zrobienia. Ale, oprócz zarobku producentów, produkuje same problemy. Wzrost ilości testów ma bezpośredni wpływ na wzrost ilości zakażeń. A skąd już prosta droga do… pełzającego lockdownu. Trzeba bowiem pamiętać, że jeden pozytywny test to średnio 3 osoby na kwarantannie. Co z tego, że skróconej, jak teraz ma wzrosnąć skokowo ilość testów, czyli dojdziemy już do miliona zamkniętych?

Większość krajów odchodzących od standardowych strategii kowidowych zaczynała od ograniczenia testów lub ich likwidacji, zaś zawsze od traktowania testów jako złotego standardu. A takich krajów, które zaczynają traktować kowida w wydaniu omikronowym jako sezonowej grypy, jest coraz więcej. My zaś odwrotnie. Wchodzimy w masowe testy, które mają nam dawać co? Kolejne tysiące na kwarantannach, ludzi zdrowych i bezobjawowych?

No, dobra. Będziemy się testować w aptekach. Toż to będą punkty spotkań o szczególnym narażeniu na transmisję. Już do tej pory apteki wydawały się miejscami szczególnie narażonymi na zakażenia przebywających tam ludzi, od personelu po klientów. Teraz to dopiero tam będzie. Możemy sobie mierząc częściej zakażenia wirusem sami wpłynąć na jego… większą transmisję. Ale popatrzmy jak to będzie wyglądało: samopodejrzewający siebie o kowida klient może wejść z buta do apteki, pobrać test, zaaplikować go sobie (może z pomocą personelu) w aptece, odczekać 15 minut na wynik i będzie wiedział. Nie bardzo wierzę, że będzie duży wysyp takowych. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z większością przypadków, kiedy ludzie robią sobie testy na własną rękę, kupując je gdzie się da. Kupującym chodzi o to, że wynik takiego testu mogą… zatrzymać przy sobie. To znaczy jak są pozytywni, to mogą zrobić co chcą, ale przede wszystkim ich rodzina, czy współpracownicy nie wpadają w automat kwarantannowy. Teraz, przy testowaniu się w aptece, ten element zniknie. Wchodzisz, testujesz się a wynik idzie w świat. A więc nie sądzę, by wielu tak chciało, nawet za darmo.

Interesująca jest jednak potencjalnie częsta sytuacja. Przychodzi klient do apteki, testuje się, za 15 minut, czekając w aptece, dostaje wynik pozytywny. Wedle aktualnych rozporządzeń cała apteka idzie na kwarantannę, łącznie z każdym, kto w ciągu tych 15 minut wszedł do apteki po APAP. Bo każdy miał kontakt z osobą, która właśnie okazała się pozytywna. Toż to taki system aptek to będzie masową wylęgarnią nie tylko transmisji wirusa, ale siecią fabryk kwarantann i izolacji.

Czekają nas ciekawe czasy. Improwizujemy, byleby nie iść drogą przełamania, którą poszły inne kraje. Założenia tych nowatorskich procedur wydają się dość osobliwe. Ciekaw jestem czy to jeszcze spadek po byłej Radzie Medycznej, czy jest to pokłosie prac jakiegoś innego zespołu? Szkoda, że przynajmniej w kwestii odstrzelenia teleporad czekaliśmy ponad 20 miesięcy na oczywistości. Czekaliśmy, ale wielu nie doczekało.

Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.