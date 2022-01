Czarnek: Oni walczą o to, żeby neomarksistowski, lewacki pochód przeszedł przez szkoły

Dwa tygodnie temu Sejm RP przyjął projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Za głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa w części mediów nazywana była "lex Czarnek". Zdaniem polityków opozycyjnych oraz niektórych samorządowców, przepisy spowodują "ograniczenie wolności szkół", a także "zideologizowanie programów nauczania".

"Pochód neomarksistów"

Sam minister odpiera te zarzuty, a oponentów określa mianem "neomarksistów". – Bądźmy szczerzy, o co walczą ci ludzie, którzy wprowadzają zamęt wokół lex Czarnek. Walczą o to, żeby ten pochód, który przeszedł przez instytucje kultury, przez uczelnie, pochód neomarksistowski, lewacki z demoralizacją dzieci i młodzieży, ze wciskaniem dzieciom rzeczy, które są absolutnie sprzeczne z rzeczywistością, żeby przeszedł także przez szkoły podstawowe i ponad podstawowe i na to się zgodzić nie możemy i dlatego taki krzyk. Nic więcej nie chcemy. Chcemy wiedzieć, czego organizacje pozarządowe będą chciały uczyć dzieci i młodzieży – powiedział Przemysław Czarnek w „Sygnałach dnia” PR1.

Minister dodaje, że ma zaplanowaną rozmowę z prezydentem Dudą na temat ustawy. – Z chęcią wyjaśnię wszelkie wątpliwości jeśli takie powstają – powiedział polityk.

Dopytywany o zmianę prawa oświatowego, Czarnego podkreśla, że zależy mu, aby organizacje pozarządowe przedstawiły do publicznej wiadomości materiały i treści, które chcą dzieciom i młodzieży przekazywać w szkole. – Nie ma w tym nic dziwnego – zapewnia.

Zmiany w przepisach

Zgodnie z proponowaną nowelizacją dyrektor szkoły będzie miał obowiązek uzyskać szczegółową informację o działaniach i zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje na terenie placówki oraz uzyskać pozytywną opinię kuratora.

Drugą ważną zmianą w przepisach w systemie oświaty będzie możliwość skutecznego wnioskowania o odwołanie dyrektora szkoły przez kuratora, jeśli ten nie będzie chciał dwukrotnie wykonać zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego.

