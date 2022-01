Terlecki o komisji śledczej: To są skomplikowane sprawy, jesteśmy sceptyczni

Pytany o termin zajęcia się wnioskiem o powołanie komisji śledczej ws. Pegasusa wicemarszałek Sejmu stwierdził, że "jutro lub pojutrze rano" zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie decyzję w sprawie terminu głosowania. – Jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek, to będziemy go procedować – stwierdził.

Terlecki przekazał również, że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje sceptyczne wobec pomysłu powołania komisji śledczej. – Uważamy że to jest niepotrzebne, zajmuje się tym komisja służb specjalnych. Tym bardziej że trzeba byłoby być może utajniać posiedzenie itd. To są skomplikowane sprawy, więc jesteśmy sceptyczni, ale zobaczymy co będzie. My zawsze mamy większość – ocenił szef klubu Prawa i Sprawiedliwości dodając, że dzisiaj zapadnie decyzja, czy w przypadku powołania komisji w jej pracach będą brać udział politycy partii rządzącej.

"Wyssane z palca oskarżenia"

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel był pytany w poniedziałek rano na antenie RMF FM o sprawę związaną z użyciem Pegasusa w Polsce. Jego zdaniem oskarżenia, że paria rządząca podsłuchiwała nieprzychylne jej osoby, są "wyssane z palca".

– Komisja śledcza ma wkroczyć tam, gdzie nie działają instytucje państwa, gdzie jest coś nie w porządku. Tutaj mamy odwrócenie sytuacji, to znaczy opozycja próbuje doprowadzić do powołania komisji śledczej, żeby przekonać Polaków, że rzekomo jest coś nie w porządku. Stąd nasze wątpliwości – powiedział polityk.

Kukiz i komisja

Na początku stycznia lider Kukiz'15 Paweł Kukiz powiedział, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchóww latach 2007-2021. Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Lider Kukiz'15 wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy. W środę Kukiz powiedział wskazał, że projekt uchwały miałby objąć także lata 2005-2006, co jak dodał – skłoniło PSL do jego wsparcia. Poparcie dla inicjatywy zapowiedziały już też PO, Lewica oraz Konfederacja.

