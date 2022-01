Ziobro uderza w Tuska ws. Nord Stream 2. "Protestowanie kredkami"

Zbigniew Ziobro zamieścił mocny wpis, w którym stwierdza, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej dysponował środkami politycznego nacisku, którymi mógł blokować budowę gazociągu Nord Stream 2. Zamiast tego wybrał "protestowanie kredkami" i pozorowane działania – przekonuje minister.

"Jako szef Rady Europejskiej Donald Tusk zajmując kluczowe stanowisko w UE, miał polityczne możliwości realnego blokowania Nord Stream 2. Zamiast tego wybrał pozory działań i…napisał list. Protestowanie kredkami to przyzwolenie na decyzje wrogie Polsce. Dobrze to wie Radosław Sikorski" – napisał lider Solidarnej Polski.

W ostatnich dniach politycy obozu rządzącego kilkukrotnie wiązali postać lidera PO ze sprawą Nord Stream 2.

Do jego wpisu odniósł się Sikorski.

"Skłamałeś, że Tusk 'pozwolił' na NS2. A nie pozwolił lecz protestował. A propos, kiedy koniec śledztwa smoleńskiego, co to rzekomo zostało oddane ruskim? Kiedy zarzuty dla zamachowców? Bo to zaczyna wyglądać na nieudolność lub sabotaż" – ripostował europoseł KO.

Budowa Nord Stream 2

Gazociąg Nord Stream 2, już wybudowany, ale jeszcze niezatwierdzony do eksploatacji. W przyszłości ma dostarczać więcej gazu z Rosji do Niemiec. Przeciwnicy tego projektu, w tym Ukraina i Stany Zjednoczone, argumentują, że spowodowałoby to zbyt duże uzależnienie Europy od Rosji.

Pod koniec grudnia Władimir Putin powiedział, że Rosja i jej partnerzy zrealizowali swój cel stworzenia NS2, dodając, że teraz decydują o nim Europejczycy. Rosyjski prezydent zaznaczył, że gazociąg jest gotowy do eksploatacji i gdy partnerzy Moskwy w Europie podejmą decyzję w tej sprawie, do rurociągu zostaną wpompowane dodatkowe ilości gazu.

Putin przekonywał też, że uruchomienie Nord Stream 2 umożliwi spadek cen gazu w Europie.

