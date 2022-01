Suski o Lichockiej: Jest przeciw polskiej kulturze

W ostatni czwartek w Sejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował projekt noweli Ustawy o radiofonii i telewizji. Propozycje zmian dotykają zakresu proporcji muzyki polskiej i zagranicznej emitowanej w rozgłośniach w kraju. Suski informował, że pod pomysłem podpisali się wszyscy parlamentarzyści PiS.

Polityk Zjednoczonej Prawicy mówił o szczegółowych rozwiązaniach ustawy w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl. – To jest postulat stawiany od lat przez środowiska artystyczne. Kompozytorzy, muzycy czy wydawcy widzą, że inne kraje wspierają sztukę tworzoną przez nich, właśnie poprzez obowiązek grania 50 proc. muzyki krajowej w mediach. Wszędzie uznawane jest to za normalne działanie, można nawet powiedzieć, że to Polska była odstająca w tej materii, gdyż nasze przepisy mówiły o 30 proc. polskiej muzyki – oznajmił deputowany. I dodał, że docierają do niego informacje, iż pomysł chwalą również "artyści, którzy nie sympatyzują z obozem Prawa i Sprawiedliwości".

Suski odpowiedział Lichockiej

W poniedziałek w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl poseł Marek Suski odpowiedział swojej partyjnej koleżance Joannie Lichockiej na krytykę projektu nowelizacji ustawy medialnej. Polityk, która zasiada w Radzie Mediów Narodowych, stwierdziła bowiem m.in., iż założenia noweli "mogą być przeciwskuteczne".

– To mówi Lichocka. Mam inne przekazy. (...) Takie zapisy, które proponuję w projekcie, obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej. Nie widzę powodów, żeby zagraniczni twórcy akurat w Polsce mieli specjalne przywileje. Dziwię się wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, że jest przeciw polskiej kulturze – oznajmił Marek Suski.

"Kukiz jest za, a nawet przeciw"

Do zaproponowanej przez Marka Suskiego nowelizacji odniósł się także Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 też skrytykował założenia, mimo że projekt miał być z nim konsultowany.

– Bardzo lubię Pawła Kukiza. Dziwię się, że po naszej rozmowie stwierdza, że to nie ten moment. Mówił, że sam chciałby zgłosić taki projekt, a teraz jest za, a nawet przeciw. Dziś polscy artyści szczególnie cierpią ze względu na COVID i takie realne wsparcie bardzo pomogłoby im. Polska kultura zyskałaby natomiast nowy impuls. Proszę, żeby stanął po stronie swoich kolegów artystów, muzyków i kompozytorów – powiedział Suski, cytowany przez Wirtualne Media.

