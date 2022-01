Senator PSL: Mam wrażenie, że Tusk próbuje osadzić PO w centrum

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej był w poniedziałek gościem jednej z audycji na antenie Polskiego Radia 24. W rozmowie odniósł się m.in. do stanu polskiej sceny politycznej.

PO partią centrum?

Na początku lipca ub.r. Donald Tusk oficjalnie został ponownie wybrany przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Na stanowisku decyzją Rady Krajowej partii zastąpił Borysa Budkę, który obecnie szefuje klubowi parlamentarnemu Koalicji Obywatelskiej.

– Mam wrażenie, że Tusk próbuje osadzić PO w centrum. Czy to mu się uda, czas pokaże. Życzymy wszystkiego dobrego innym formacjom opozycyjnym – powiedział Jan Filip Libicki.

Podczas programu senator wspominał czasy, kiedy był członkiem Platformy Obywatelskiej. – Kiedy wstępowałem do PO w 2011 roku, Donald Tusk mówił, że Platforma jest wtedy Platformą, gdy sięgamy od Gowina do Arłukowicza i od Libickiego do Sierakowskiej. To były umowne nazwiska, ale to oznaczało dla mnie, że w sprawach światopoglądowych mamy wolność – mówił. – Kiedy Donalda Tuska zabrakło, Platforma Obywatelska skręciła w lewo. Uznałem, że dla ludzi o wrażliwości konserwatywnej nie ma tam miejsca – dodał.

Wspólna lista do Sejmu?

Co jakiś czas politycy opozycyjni mówią o potrzebie budowania wspólnej listy przed wyborami do Sejmu, które w terminie mają się odbyć w 2023 roku. Jan Filip Libicki ma jednak krytyczne zdanie na ten temat.

– Koncepcja jednej listy w 2019 roku w wyborach do Europarlamentu się nie sprawdziła. I w najbliższych wyborach do Sejmu również się nie sprawdzi. Co innego wybory do Senatu – tam są wybory w okręgach jednomandatowych – zaznaczył senator PSL.

– Moim zdaniem porażka w najłatwiejszych dla opozycji wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2019 pokazuje, że pomysł jednej listy do Sejmu jest pomysłem nieskutecznym – podkreślił parlamentarzysta ludowców.

