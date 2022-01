"Polska – podwórkowy chuligan, który budzi obrzydzenie"

Punktem wyjścia do tekstu, opublikowanego na łamach portalu RT, była niedawna wypowiedź Radosława Sikorskiego. Europoseł PO i były szef polskiej dyplomacji stwierdził, że Rosja „dostanie w jaja”, jeśli znów „zgwałci Polskę”. Było to nawiązanie to wypowiedzi Siergieja Ławrowa, który upadek komunizmu nazwał „osieroceniem” m.in. Polski przez ZSRS.