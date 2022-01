PiS forsuje kontrowersyjną ustawę. Kukiz wprost: Nie zagłosuję za nią

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele. Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli" nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa.

Paweł Kukiz: Nie poprę tej ustawy

W rozmowie z portalem Wirtualna Polska polityk wprost przyznaje, że nie poprze kontrowersyjnego projektu.– Na pewno nie zagłosuję za ustawą, której ogólne założenia są znane w przestrzeni publicznej. Na dziś wstrzymałbym się przy takiej ustawie, chociaż sam szczepiłem się trzykrotnie i jeśli będzie czwarta lub piąta dawka, również się zaszczepię – zadeklarował Kukiz. To nie pierwszy raz, gdy lider Kukiz'15 tak otwarcie występuje przeciwko ustawie Hoca.

Szef sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos przekazał niedawno, że projekt będzie prawdopodobnie głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. W PiS nie będzie dyscypliny partyjnej podczas procedowania ustawy.

Co z immunitetem Banasia?

Kukiz zdradził również, jak zagłosuje ws. immunitetu Mariana Banasia.

– O ile do niedawna byłem przekonany, że w interesie Polski jest pozostawienie panu Marianowi Banasiowi immunitetu, to w tej chwili jestem na pozycji: wstrzymam się. Gdyby dzisiaj doszło do głosowania w tej sprawie, to bym się wstrzymał. Być może po informacjach z komisji ws. delegacji NIK na Białoruś zmienię zdanie – zadeklarował poseł.

