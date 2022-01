Hołownia: W Końskich jest symboliczna polityczna stolica Polski

Lider Polski 2050 był gościem stacji Polsat News. Mówił m.in. o swojej wizycie w województwie świętokrzyskim, gdzie zainaugurował akcję objazdu wszystkich gmin w Polsce. Wydarzenia mają być elementem kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.

– Wreszcie poczułem, że jestem w swoim żywiole. Spotkanie się z żywym człowiekiem, który może mieć inne zdanie niż ty. Na tym polega polityka – na przekonywaniu nieprzekonanych – mówił polityk w programie "Gość Wydarzeń".

"Polityczna stolica Polski"

Zdaniem Szymona Hołowni, "w Końskich jest symboliczna polityczna stolica Polski". Przypomnijmy, że to właśnie tam w 2020 roku Andrzej Duda wziął udział w debacie przed wyborami prezydenckimi (mimo że nie pojawił się jego konkurent – Rafał Trzaskowski).

– Ludzie mówili mi, że w telewizji słyszą, że wszystko jest ok. Tymczasem chodzili na zakupy z 20 złotymi, teraz muszą wziąć 40 złotych. (...) To były naprawdę dobre rozmowy. Wydaje mi się, że kilka osób zdołałem przekonać – oznajmił szef ruchu Polska 2050.

– Okazanie szacunku tym, bez których tych wyborów nie wygramy, którzy już są zmęczeni PiS-em, ale boją się, że jeżeli odejdzie PiS, to wrócimy do Polski, która miała ich w nosie przed 2015 rokiem, to jest nasz obowiązek – powiedział były kandydat na prezydenta.

Poparcie dla partii

Z najnowszego badania pracowni United Surveys wynika, że Polska 2050 zamyka podium sondażu poparcia dla partii politycznych. Na tę formację głos chce oddać 11,2 proc. badanych. Liderem zestawienia pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 32,3 proc. poparcia. Natomiast na drugą Koalicję Obywatelską chce głosować 27,2 proc. respondentów. Do parlamentu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania – Lewica, Konfederacja oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Szymon Hołownia zapowiedział, że w marcu tego roku odbędzie się konferencja, na które razem wystąpią politycy jego ruchu, Lewicy oraz PSL.

– Ważne jest to, by zacząć gadać o czymś, a nie o kimś – stwierdził polityk. I zaznaczył, że chciałby, aby na wspólnym spotkaniu nie zabrakło przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

