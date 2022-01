Taniec św. Wita wokół COVIDU

KONSTYTUCJA WOLNOŚCI || Właściwie – zero zdziwień i standard. Rząd, a także sam minister edukacji Przemysław Czarnek, wielokrotnie powtarzali, że nie będzie zamknięcia szkół. I oto – szkoły zostały właśnie zamknięte, a dzieci wysłane na naukę zdalną. To znaczy – na razie (środa rano) wiemy, że to ogłoszono na konferencji prasowej, bo przecież, również tradycyjnie, rozporządzenia nie ma. Zapewne – także zgodnie z tradycją obecnej władzy – pojawi się z wyprzedzeniem niecałej doby od momentu wejścia w życie.

Wydaje się, że minister Czarnek starał się stawiać opór sanitarystom, ale ostatecznie skapitulował. Czy przed siejącym nieustannie panikę Adamem Niedzielskim – politycznie nikim – czy przed samym Jarosławem Kaczyńskim – nie wiemy.