Europoseł PSL uderza w rząd. "Władza pozwala na wymieranie Polaków"

– Dobrze, że do niego doszło – powiedział były kandydat ludowców na prezydenta komentując wczorajsze spotkanie premiera Morawieckiego z przedstawicielami opozycji. Zaznaczył jednak, że rząd szuka dialogu z przedstawicielami innych partii dopiero wtedy, gdy "coś mu się wali na głowę".

– Rząd abdykował z walki z pandemią. Rządy w Polsce przejęli antyszczepionkowcy. Dzieje tej ustawy posła Hoca pokazują, że rządzący boją się narazić antyszczepionkowcom – powiedział gość Radia Kraków.

Obowiązkowe szczepienia i nauka zdalna

– Dziś jesteśmy na 1 miejscu w Europie i 3 na świecie pod kątem śmiertelności. To ma związek z tym, że jesteśmy na 23 miejscu pod względem szczepień. Do tego słabo testujemy. Wiele państw w Europie podjęło ryzykowne politycznie przepisy. Włosi chcą certyfikatów przy wejściu do wielu miejsc, nawet sklepów. We Francji taka akcja przyniosła skutek. Tam jest dużo więcej zakażeń niż u nas, ale śmiertelność jest niższa – kontynuował Jarubas dodając, że "rząd nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i międzynarodowego".

Według europosła obecna sytuacja epidemiczna w Polsce wymaga wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

Odnosząc się do ponownego wprowadzenia nauki zdalnej dla starszych uczniów Adam Jarubas stwierdził, że ma świadomość kosztów społecznych i edukacyjnych takiego rozwiązania, jednak w obecnej sytuacji "najważniejsze jest zdrowie".

– Władza pozwala na wymieranie Polaków. Są jakieś priorytety. Wprowadzenie nauki zdalnej na ten newralgiczny czas jest w interesie wszystkich. Wiemy, że są słabe strony takiej nauki, ale muszą być priorytety. Rząd powinien wziąć za to odpowiedzialność – skwitował polityk.

