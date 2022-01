Ostra wymiana zdań w Sejmie. Sasin: Dosyć tych kłamstw

Posłowie podczas środowego posiedzenia Sejmu pochylą się nad kwestią zmian w Polskim Ładzie. Już na początku obrad doszło ostrej wymiany zdań między Borysem Budką a Jackiem Sasinem. Powodem sprzeczki były ceny gazu.

- Dzisiaj żadne tarcze obiecane przez ten rząd nie działają. Tysiącom firm grozi likwidacja, bo zafundowaliście im podwyżki gazu - mówił Budka w Sejmie. - Dzisiaj od was zależy, czy małe polskie firmy prowadzone przez wiele pokoleń przetrwają rząd PiS-u, czy rządu PiS-u będzie grabarzem polskiej gospodarki - dodał były lider PO.

"Dość tych kłamstw"

Po Budce głos zabrał Jacek Sasin. Polityk PiS bronił rządu i przekonywał, że za ceny gazu odpowiada rząd PO-PSL oraz polityka PO w UE.

– Dosyć tych kłamstw panie przewodniczący Budka, koniec tych kłamstw. Dzisiaj za drogi gaz odpowiada wasza polityka, wasza polityka, kiedy tu w Polsce rządziliście i wasza polityka w UE, gdzie daliście Putinowi możliwość szantażowania całej Europy cenami gazu, to jest wasza spuścizna. My pomagamy Polakom dzisiaj, ustanowiliśmy prawo, które daje gospodarstwom domowym prawo do tańszego gazu, poniżej cen, które są cenami rynkowymi – mówił Sasin.

Sasin uderza w PO

Polityk podkreślał, że rząd zapewnia również tani gaz instytucjom, które są społecznie wrażliwe (np. szkoły, szpitale, przedszkola). Sasin jednocześnie zaatakował PO, którą obciążył odpowiedzialnością za ceny gazu. W mocnych słowach odniósł się też do lidera Platformy Donalda Tuska.

– Natomiast, jeśli dzisiaj upominacie się o polskich przedsiębiorców, to jedźcie do Brukseli i tam się upominajcie, bo to biurokraci europejscy zabraniają nas objąć taryfami, również przedsiębiorstwa, proszę sobie poczytać drugą dyrektywę gazową, która za czasów waszych rządów w 2009 roku została przyjęta, wtedy nie sprzeciwialiście się temu. Wyroki TSUE, które zabroniły Polsce dawać regulowane ceny gazu dla firm, jedźcie do Brukseli i tam się upominajcie. Donald Tusk, niech tam jedzie do swojej koleżanki i swojej podwładnej pani von der Leyen z EPL i niech to załatwi, wtedy z wielką przyjemnością damy ceny taryfowe dla polskich przedsiębiorców – powiedział Jacek Sasin w Sejmie.

Rosjanie grożą odcięciem dostaw ropy i gazu do Europy