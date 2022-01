Ścigaj: Mocno kibicuję panu prezesowi Banasiowi

W środę sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych zdecydowała o uchyleniu immunitetu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Za głosowało dziewięciu parlamentarzystów, siedmiu było przeciw. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy jednak od Sejmu. Zgodnie z przepisami, aby uchylić immunitet prezesowi NIK, potrzebna jest bezwzględna większość ustawowej liczby posłów, a więc 231 głosów.

– NIK to instytucja naprawdę bardzo niezależna. Ja mocno kibicuję panu prezesowi Banasiowi. Bo on został wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości. To był ich człowiek – mówiła Agnieszka Ścigaj w środowym wydaniu programu "Rzecz o polityce" w serwisie rp.pl.

Awantura w czasie komisji

We wtorek w Sejmie odbyło się utajnione posiedzenie komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetów w sprawie zgody na pociągnięcie prezesa Najwyższej Izby Kontroli do odpowiedzialności karnej. O zakazie wstępu na spotkanie informowali posłowie koła Konfederacji.

W posiedzeniu komisji nie mogła też uczestniczyć Agnieszka Ścigaj. – Jako parlamentarzysta, chcę decyzję podjąć świadomie. Na komisji powinny być argumenty, które mogą mnie przekonać, jak głosować. Niestety, wraz z posłem Sośnierzem nie zostaliśmy wpuszczenie na posiedzenie. To coś niesamowitego. Mam wielką złość. Pracując i analizując niektóre ustawy, patrząc na to, co się dzieje, jakie niektórzy ludzie mają nastroje, to mam złość, że państwo tak wygląda, a podstawowe zasady demokratyczne, takie jak to, że parlamentarzysta ma prawo słuchać i uczestniczyć w dyskusji, po prostu zostało nam zabrane – oznajmiła. Decyzję w drzwiach sali miała przekazać deputowanej Straż Marszałkowska, która posiadała listę nazwisk.

– To naprawdę śmieszne, bo nie ma przepisu prawnego, który zakazuje parlamentarzyście uczestniczyć w obradach komisji – zwróciła uwagę Ścigaj.

Przypomnijmy, że śledczy chcą postawić Marianowi Banasiowi kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. 3 lipca 2021 roku odpowiedni wniosek w tej sprawie skierował do marszałek Sejmu prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

