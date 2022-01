Dr Żukowski: Zapowiedź wizyty Orbana w Moskwie musi martwić

Zdaniem dr. Żukowskiego, prawdopodobieństwo rosyjskiej agresji na Ukrainę "jest w tej chwili większe niż kiedykolwiek wcześniej". – To nie znaczy, że ona na pewno nastąpi, przy czym Rosja pewnie ma przygotowanych kilka wariantów - od agresji ograniczonej, przez szerszą, aż do najszerszej – mówił naukowiec w TVP Info.

Dodał, że to od reakcji Zachodu zależy, czy do tej agresji dojdzie, czy nie. – Miejmy nadzieję, że jej nie będzie – podkreślił.

Problem z jednością Zachodu

– Czy jesteśmy w tej sytuacji jako NATO, jako Zachód jednolici? No niestety nie do końca. Co prawda wysłaliśmy niedawno dobry sygnał - według deklaracji prezydenta USA - takiego samego stanowiska (w sprawie Ukrainy - red.). Prezydent (Biden - red.) użył nawet kilka razy słowa "bardzo dobre spotkanie", na którym mieliśmy przedstawicieli największych państw europejskich, NATO i Unii, w tym Polski – powiedział Żukowski.

– Myślę, że nie ulega wątpliwości, że Polska jest największym państwem w tej części Europy, która zarazem sąsiaduje z Rosją i Ukrainą – podkreślił.

– Natomiast rzeczywiście musi martwić fakt, że i w ramach naszej części Europy nie ma pełnej jedności. Myślę zwłaszcza o zapowiedziach wizyty premiera Węgier w Moskwie. I że największe dwa państwa w Unii Europejskiej, które mają największy wpływ na, to się w Unii dzieje, czyli Niemcy i w mniejszym stopniu Francja, w tej kwestii zachowują się w sposób taki, który bardziej Rosję zachęca, a w każdym razie mniej odstrasza niż to powinno się uczynić – ocenił wykładowca UW.

