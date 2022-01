Tarczyński: Słyszę w kuluarach, że pieniądze z FO będą jednak wypłacone

– Na chwilę obecną środki z Funduszu Odbudowy nie zostały Polsce wypłacone, ale z tego co słyszę w kuluarach w Brukseli, te pieniądze będą Polsce jednak wypłacone. Bruksela zdała sobie sprawę, że formalnie nie ma możliwości niewypłacenia tych środków, nawet gdyby było to łączone z rozporządzeniem o mechanizmie warunkowości – mów Tarczyński w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

– Zacytuję to, co usłyszałem w rozmowach nieoficjalnych, i co się powtórzyło kilkukrotnie: „Niestety musimy Polsce i Węgrom wypłacić te pieniądze. Zrobimy to najpóźniej, jak tylko się da – dodaje polityk.

Możliwe weto

Polska rozważa też weto, w razie dalszego blokowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. – Od samego początku mówiłem o tym, że jeśli taka potrzeba zaistnieje, to w przypadku pięciu kwestii mamy prawo do weta. Kiedy stanie się faktem, że mielibyśmy zgadzać się na różnego rodzaju finansowe projekty, z których my nie korzystamy, a jeszcze de facto musielibyśmy do tego dokładać, to właśnie po to jest jednomyślność w głosowaniu, aby żadne państwo członkowskie nie było pokrzywdzone – ocenia eurodeputowany PiS.

Dominik Tarczyński zaznacza: – To weto nie będzie jakimś sprzeciwem przeciwko jedności, tylko dbaniem o równouprawnienie w UE. Prawo weta istnieje i nie ma żadnej wątpliwości, że jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie wykorzystane.

Ile pieniędzy dla Polski?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów. Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro*. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

