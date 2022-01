Rosyjskie zagrożenie. Ociepa: Tu nie chodzi o Ukrainę

Wiceszef MON wskazuje, że napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej to "zagrywka polityczno-psychologiczna", która jednak może przerodzić się w konflikt zbrojny. Ociepa zapewnia jednak, że na tę chwilę Polska jest bezpieczna, a zagrożenie dotyczy bezpośrednio Ukrainy.

– To wszystko co teraz obserwujemy, czyli koncentracja wojsk rosyjskich na granicy ukraińsko-rosyjskiej, ale także na terytorium Białorusi to na ten moment zagrywka polityczno-psychologiczna. Ale oczywiście może to eskalować w kierunku konfliktu zbrojnego – powiedział wiceminister na antenie Polsatu News.

Wojna nerwów na granicy

Ociepa stwierdził, że polski rząd musi być gotowy "na każdy scenariusz". – To nie jest taka sytuacja jak kilka lat temu z Gruzją, która jest jednak od Polski oddalona. Ukraina jest naszym bezpośrednim sąsiadem – przekonywał. Polityk przypomniał wydarzenia z 2008 roku, kiedy ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński wziął udział w wiecu poparcia dla suwerenności Gruzji w Tbilisi.

– Lech Kaczyński miał rację, kiedy lecąc do Tbilisi przewidywał wspólnie z liderami Europy Środkowo-Wschodniej, że kolejna będzie Ukraina, a później, być może, państwa bałtyckie, Polska. Więc już wówczas należało upominać się o jedność świata Zachodu – powiedział Ociepa.

Zapytany o to, czy Rosja dysponuje już odpowiednimi siłami to ataku, wiceszef MON odpowiedział, że potencjalny konflikt wcale nie musi przypominać regularnej wojny.

– Zmienia się natura konfliktu i wojna hybrydowa nie wymaga znacznej ilości sił. Dzisiaj ataki cybernetyczne, wojska specjalne są wystarczające, żeby zasiać nie tylko ferment, ale i śmierć. Poza tym, jeśli doszłoby do inwazji ze strony Rosji, to może być ona tylko punktowa – wskazał.

Zdaniem Ociepy, na obecną sytuację trzeba patrzeć szerzej.

– Tu nie chodzi o Ukrainę tylko o zderzenie świata Zachodu z autorytarną Rosją. Tu chodzi o to, czy będzie wygrywać prawo międzynarodowe, czy prawo siły – ocenił wiceminister.

