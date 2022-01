Biernacki o Pegasusie: Totalny sprzęt. Może zrobić wszystko

Polityk skomentował wykorzystywanie systemu szpiegowskiego przez władze w Polsce w czwartek w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN 24.

– Służby powinny być dobrze doposażone i to pod względem prawa, ale też i pod względem sprzętowym – przyznał były szef zarówno resortu spraw wewnętrznych i administracji, jak i resortu sprawiedliwości.

Systemy służb

Doniesienia agencji Associated Press wskazują na to, iż w 2019 roku w Polsce mogły być podsłuchiwane telefony komórkowe kilku osób z życia publicznego. Wśród nazwisk pojawili się m.in. mec. Roman Giertych, senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza czy lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Wykorzystywany przy inwigilacji miał być system Pegasus. Oprogramowanie teoretycznie używane jest do zwalczania aktów terroryzmu na świecie.

– Oczywiście, gdyby tego typu urządzenie służyło polskim służbom wywiadowczym albo ABW w działaniach związanych z terroryzmem, w działaniach kontrwywiadowczych czy w walce z przestępczością zorganizowaną i to też w reglamentowanych sytuacjach, to dlaczego nie? Tylko to musi zostać opisane w prawie. Sędzia musi wiedzieć, na co wydaje zgodę – powiedział Marek Biernacki. I podkreślił, że jego zdaniem sędziowie nie musieli wiedzieć za każdym razem, przy każdym wniosku, na co wydają zgodę.

Według Biernackiego, szczególnie niebezpieczne jest wykorzystywanie narzędzi jak Pegasus podczas kampanii wyborczej. – Jaką wiedzę można wtedy uzyskać? Stosuje się totalny sprzęt. Sprzęt, który może zrobić wszystko. Może ściągnąć informacje sprzed lat – stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej. – Podsłuchy telefoniczne stosuje się wtedy, kiedy inne metody śledcze nie są skuteczne, a w tym przypadku mamy inwigilację totalną – dodał polityk.

