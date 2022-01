Poseł Lewicy: Mam do Kukiza ograniczone zaufanie

Na początku stycznia tego roku lider Kukiz'15 oznajmił, że jego formacja polityczna ma już przygotowany wniosek ws. powołania komisji śledczej ds. podsłuchów w Polsce latach 2007-2021. Aby wnieść projekt uchwały, należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów. Kukiz wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół sejmowych wraz z prośbą o poparcie tej inicjatywy. Opozycja pozytywnie odpowiedziała na propozycję byłego kandydata na prezydenta, ale postawiła też swój warunek – rozszerzenie badanego okresu o lata 2005-2007, a więc czas pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie pojawiła się kwestia tego, kto miałby stanąć na czele takiej komisji. – Wniosek złożę dopiero wówczas, kiedy zbierzemy podpisy, a na konferencji prasowej opozycja ogłosi moją kandydaturę na przewodniczącego – powiedział Paweł Kukiz.

"Ograniczone zaufanie"

W czwartek w audycji "Sygnały dnia" na antenie Programu 1. Polskiego Radia Tomasz Trela został zapytany, czy podpisał się pod zaproponowaną inicjatywą. Poseł stwierdził, że tego nie uczynił, ale zapewnił, że zrobiła to grupa parlamentarzystów klubu Lewicy. – Zagłosuję, jeżeli ta uchwała będzie procedowana i poddana pod głosowanie – zadeklarował Trela.

– Powołajmy komisję, a potem zadecydujemy, kto będzie jej przewodniczącym. Wiem, że Paweł Kukiz stawia taki warunek i jest wstępne porozumienie, żeby tak było, ale dopóki nie ma komisji, to mam ograniczone zaufanie do niego – mówił polityk Nowej Lewicy. – Parlamentaryzm i głosowania polegają na tym, że opozycja składa swoje propozycje i liczy na to, że ktoś, np. z PiS, zamknie się w windzie – dodał deputowany, zapytany o szansę na przegłosowanie tego typu wniosku, mimo większości Zjednoczonej Prawicy.

