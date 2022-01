Żaryn: Konflikt na granicy przygasł, ale jest utrzymywany przez Białoruś

Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku linię graniczną pomiędzy Białorusią a Polską zaczęły forsować coraz większe grupy nielegalnych imigrantów, głównie z krajów Bliskiego Wschodu, takich jak Syria i Irak. Do eskalacji konfliktu doszło w październiku, kiedy to polskie służby odnotowały najwięcej prób przejść.

Zagrożenie się nie skończyło

– Chwilowego zmniejszenia liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej nie traktujemy jako wygasania tego konfliktu. Rzeczywiście przygasł, jest mniej spektakularny, a próby nielegalnego przekroczenia granicy są mniej liczne. Z drugiej strony ten konflikt jest utrzymywany i podtrzymywany przez stronę białoruską. Obie grupy, funkcjonariusze białoruscy i cudzoziemcy, dokonują ataków i są agresywni w stosunku do naszych patroli – powiedział Stanisław Żaryn. Rzecznik prasowy ministra Mariusza Kamińskiego był w czwartek goście poranka rozgłośni katolickich "Siódma 9".

W minioną środę polska Straż Graniczna informowała o strzałach z długiej broni, które białoruscy pogranicznicy mieli oddać na widok polskich patroli. Do sytuacji doszło w nocy w okolicach miejscowości Czeremcha w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim na odcinku ochranianym przez oddział SG.

– Strona białoruska wciąż jest zainteresowana tym, by trwała pełzająca destabilizacja w różnych miejscach naszej granicy. Spodziewamy się takiego właśnie przetrzymania konfliktu do wiosny. Za kilka miesięcy ten napór znów może być masowy. Widzimy już, że niektóre osoby lub podmioty, które napędzały ten ruch migracyjny przez Białoruś, uaktywniają się. Znów trwa promocja tego szlaku migracyjnego wśród osób na Bliskim Wschodzie, by w miesiącach cieplejszych ruszyć do Unii Europejskiej – mówił Stanisław Żaryn.

Czytaj też:

Łatuszka zdradza plany Łukaszenki. Mowa o "ograniczonej odpowiedzi zbrojnej"Czytaj też:

Żaryn: Obrzydliwe jest granie śmiercią człowieka