Tusk: Jeśli byłem podsłuchiwany, to podsłuchiwani byli również europejscy przywódcy

W trakcie czwartkowej konferencji prasowej z udziałem byłego premiera padło wiele pytań dotyczących wykorzystania Pegasusa w Polsce. Na wstępie swojej wypowiedzi Donald Tusk przypomniał, że telefon, z którego korzysta obecnie, został sprawdzony i nie wykryto na nim śladów żadnej inwigilacji. Nie jest to jednak ten sam aparat, z którego korzystał pełniąc obowiązki szefa Rady Europejskiej.

– Niezależnie od tego czy byłem bezpośrednio inwigilowany przez Pegasusa, sam fakt, że moje rozmowy były podsłuchiwane, kiedy kontaktowałem się z Romanem Giertychem, który reprezentował mnie w kilku sprawach prawnych i konsultowałem z nim wielokrotnie przez telefon różne sytuacje, jest już wystarczająco oburzające – powiedział szef PO.

Polska jak autokratyczny reżim

Donald Tusk stwierdził, że polska opozycja jest inwigilowana "jak w najbardziej autokratycznych reżimach". W związku z tym w jego ocenie ryzyko, że on również był podsłuchiwany, jest "dość wysokie".

– To by oznaczało, że podsłuchiwano także przy pomocy no izraelskiego narzędzia, do którego także władze Izraela mają dostęp, do efektów pracy tych narzędzi, to by oznaczało, że podsłuchiwano nie tylko mnie jako szefa Rady Europejskiej, ale w takim razie także moich rozmówców, czyli przywódców europejskich, bo przecież często spotykałem się z nimi w różnych sprawach mając telefon przy sobie – zaznaczył Donald Tusk.

Zdaniem polityka, gdyby taki scenariusz się potwierdził, to jeszcze bardziej podkopałoby to "nienajlepszą reputację" polskich władz. – To by oznaczało bardzo poważny kryzys i utrudnienie dla polskiego rządu, żeby te relacje z Zachodem naprawiać – skwitował.

Na zakończenie przewodniczący poinformował, że zgłosił już zapotrzebowanie na sprawdzenie swojego starego telefonu komórkowego pod kątem zainfekowania oprogramowaniem Pegasus.

