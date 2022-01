Ekspert: Premier może przekraczać okopy dzielące dwa główne obozy

Większość badanych nie chce, aby Mateusz Morawiecki przestał być premierem przed zakończeniem kadencji – wynika z sondażu United Surveys. 51,3 proc. respondentów wskazało, że nie zgadza się na odwołanie premiera Morawieckiego z pełnionej funkcji (odpowiedź "zdecydowanie się nie zgadzam" dało 29,6 proc. badanych, a "raczej się nie zgadzam" – 21,7 proc.).

Aprobatę dla dymisji szefa rządu wyraziło 40,6 proc. biorących udział w badaniu (odpowiedź "Raczej się zgadzam" wskazało 8 proc. badanych, a "Zdecydowanie się zgadzam" 32,6 proc.). Zdania w tej sprawie nie ma 8,1 proc. badanych.

96 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy nie popiera odejścia Morawieckiego przed końcem kadencji. Zwolennicy opozycji w większości (63 proc.) popierają dymisję szefa rządu (przeciwnych jest 30 proc.). Niemal po równo głosy rozłożyły się wśród wyborców niezdecydowanych – 46 proc. nie zgadza się ze zdaniem, że premier powinien odejść wcześniej, a 43 proc. popiera taką opcję.

Duży atut Morawieckiego?

– Sondaż nie budzi kontrowersji. Pierwsza część wyniku, wskazująca, że zdecydowana większość zwolenników PiS chce jego pozostania, jest oczywista. Druga, pokazująca, że niewielka, ale licząca się część opozycji jest tego samego zdania, pokazuje, że jest on (premier) osoba, która do pewnego stopnia może przekraczać barykady i linie okopów dzielące dwa główne obozy – ocenił dr Tomasz Żukowski na antenie Polskiego Radia 24.

Politolog z UW pytany, który z polityków mógłby zastąpić Morawieckiego na stanowisku szefa rządu, wskazał: – Nie wiadomo, czy opozycja ma dość szabel, by powołać swojego premiera. Żeby go powołać, musiałoby być konstruktywne votum nieufności, a więc należałoby wskazać jedną osobą (będącą kandydatem na nowego premiera – przyp. red.). A czy opozycja jest w stanie wskazać taką osobę? To bardzo wątpliwe, nawet, gdyby takie szable były.

Jak tłumaczył dr Żukowski, "ta osoba wskazana powodowałaby zdecydowane wzmocnienie tego ugrupowania opozycyjnego, które by reprezentowała". – To oczywiście byłoby sprzeczne z interesami pozostałych ugrupowań opozycyjnych – stwierdził.

