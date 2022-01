Kukiz domaga się dymisji w rządzie. "Powinni polecieć"

– Ustawy podatkowe zawsze można zmienić, na przykład można wywalić w tej chwili ten Polski Ład do kosza, zostawiając kwotę wolną od podatku 30 tys. zł, bo to był jeden z postulatów, który był już składany przez Kukiz'15 w tamtej kadencji – mówił Kukiz w Radiu Plus.

– Jest tam wiele rzeczy pozytywnych w Polskim Ładzie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że on był pisany w czasach, kiedy nikt nie wiedział o tym, że dojdzie do tak globalnego załamania gospodarki, globalnej inflacji – dodał.

Kukiz: Dla mnie to jest rzecz nie do pojęcia

Na uwagę, że Polski Ład był uchwalany pod koniec roku, kiedy problem inflacji był już dobrze widoczny, a warunki gospodarcze podobne, Kukiz odpowiedział: – Dla mnie jest rzeczą nie do pojęcia, że osoby odpowiedzialne za ten bałagan, w szczególności wiceministrowie Ministerstwa Finansów, że oni wychodzą przed kamery i mówią, że bardzo przepraszają.

– Na Boga, co znaczy przepraszam!? Powinni poleć! Nie nadajesz się? Out, nie ma cię. Powinien zostać zwolniony – stwierdził.

– Często mówię, że to jest takie porównanie: jedzie minister drogą. Przez przejście dla pieszych przechodzi człowiek, on go potrąca, facet się jeszcze rusza, więc on wychodzi i mówi: "ja pana bardzo przepraszam, za szybko jechałem, nie zauważyłem, ale muszę lecieć dalej, bo ja Polsce muszę służyć – powiedział Kukiz.

Falstart Polskiego Ładu

Problemy z Polskim Ładem pojawiły się na początku stycznia, po tym jak nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 zł. Przedstawiciele rządu przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Polski Ład zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Rząd przekonuje, że reforma jest korzystna lub neutralna dla 90 proc. podatników.

