Karczewski został zapytany o wybory. "Nad tym się w ogóle nie zastanawiamy"

W piątek 28 stycznia został opublikowany sondaż Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Wynika z niego, że gdyby opozycja zdecydowała się zjednoczyć przed wyborami parlamentarnymi i stworzyć jedną listę wyborczą, mogłaby liczyć na 50 proc. głosów, co oznaczałoby odbicie władzy z rąk Zjednoczonej Prawicy.

Karczewski: Zjednoczenie opozycji mało realne

Czy taki scenariusz ma szansę się zrealizować? Zdaniem senatora Stanisława Karczewskiego z Prawa i Sprawiedliwości szanse na to są niewielkie. Jak podkreślił polityk w rozmowie z portalem wPolityce.pl, zjednoczenie opozycji odbyłoby się kosztem straty tożsamości mniejszych partii, takich jak Lewica czy Polskie Stronnictwo Ludowe i w efekcie spowodowałoby odpływ wyborców od tych formacji.

– Wątpię też, aby PSL zgodził się startować w jednym bloku z Lewicą – uzupełnił Karczewski.

Były marszałek Senatu zwrócił uwagę, że zjednoczenie byłoby trudne również na niższym poziomie.

– Nie wyobrażam sobie takiej szerokiej koalicji nawet wśród Lewicy. Niedawno powstał nowy twór polityczny na lewicy, Polska Partia Socjalistyczna i w Senacie mamy dwie osoby, które są członkami tej partii – zauważył. Karczewski przypomniał również, że wybory do Parlamentu Europejskiego, w których zjednoczona opozycja startowała pod szyldem Koalicji Europejskiej, odniosła porażkę.

Jaki scenariusz byłby najbardziej korzystany dla PiS? – Nad tym się zupełnie nie zastanawiamy – przyznał senator.

– Przede wszystkim skupiamy się na tym, aby osiągnąć jak najlepszy wynik, a co oni będą robić, jak będą stratować, to jest naprawdę trzeciorzędna sprawa, która nas nie interesuje. W jednakowy sposób będziemy się przygotowywać do wyborów bez względu na to, w jakiej formule opozycja będzie startować – skwitował rozmówca wPolityce.pl.

