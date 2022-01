NATO: Jesteśmy gotowi na konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą

Stoltenberg był w piątek gościem rosyjskiej rozgłośni radiowej "Echo Moskwy". W trakcie rozmowy stwierdził, że wzmożony poziom agresji Rosji wobec Ukrainy spowoduje jedynie zwiększenie kontyngentów NATO w krajach członkowskich wschodniej flanki Sojuszu. Przypomniał, że taki sam proces miał miejsce po rosyjskiej agresji w 2014 roku.

– Żołnierze zostali rozmieszczeni w Polsce i krajach bałtyckich, nasza obecność w rejonie Bałtyku u Morza Czarnego zwiększyła się – zaznaczył.

Sekretarz generalny podkreślił, że NATO jest gotowe na każdy scenariusz rozwoju sytuacji na wschodzie. – Jesteśmy gotowi na wszystkie opcje. Pracujemy, by wdrożyć polityczne rozwiązanie, najlepszy scenariusz, ale jesteśmy też gotowi na najgorsze: nowy konflikt zbrojny, sytuację, w której Rosja użyje sił wojskowych przeciw swojemu sąsiadowi, Ukrainie – powiedział.

Stoltenberg ponownie wezwał Rosję do deeskalacji napięcia i zaangażowania się w polityczny dialog. Jak stwierdził, takie rozwiązania byłoby najlepsze "dla nas wszystkich". – Rosja ma wybór, Rosja może zdecydować, by nie najeżdżać, nie używać siły militarnej, szanować granice wszystkich narodów, wszystkich państw w Europie, usiąść do stołu negocjacyjnego z NATO – powiedział.

Biden ostrzegł Zełeńskiego

W czwartek odbyła się dwugodzinna rozmowa telefoniczna prezydenta USA Joe Bidena z jego ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełeńskim.

Biały Dom przekazał, że słowa Bidena skierowane do Zełenskiego podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej wzmocniły obawy, które wyrażali od jakiegoś czasu urzędnicy amerykańskiej administracji.

– Prezydent Biden powiedział, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosjanie mogą zaatakować Ukrainę w lutym – poinformowała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Emily Horne. – Powiedział to publicznie, a my ostrzegaliśmy przed tym od miesięcy – dodała.

Według agencji AP, która powołuje się na dwa źródła znające kulisy rozmowy obu prezydentów, Biden ostrzegł Zełenskiego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Rosja może dokonać inwazji, gdy ziemia zamarznie, a siły rosyjskie mogą zaatakować terytorium Ukrainy z północy.

