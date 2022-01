Ochojska zamieściła nietypowy wpis ws. zatrzymania Maty

Raper Mata został wczoraj zatrzymany przez policję za posiadanie narkotyków. Grozi mu za to do trzech lat więzienia. Młody mężczyzna już przyznał się do zarzucanych mu czynów i wrócił do domu.

Zaskakujący komentarz Janiny Ochojskiej

Do sprawy postanowiła się odnieść również Janina Ochojska. Europoseł wybrana z list Koalicji Europejskiej zamieściła jednak dość nietypowy komentarz.

"Może, gdyby Mata trzymał 1.5g marihuany w respiratorze albo chociaż ukończył kurs instruktora narciarstwa, to prokuratura nie zwróciłaby uwagi" – napisała polityk.

W dalszej część dodała, że kary więzienia za takie sprawy jak posiadanie marihuany "zniszczyły już za dużo żyć". Europoseł podkreśliła, że jest za legalizacją miękkiego narkotyku. Jej zdaniem jest to "jedyna możliwa droga".

twitter

Zatrzymanie Maty

Według nieoficjalnych informacji RMF FM, Mata został zatrzymany w czwartek przed północą. Jak podaje radio, na jednej z ulic Górnego Mokotowa w Warszawie policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli się nerwowo zachowywać i po pewnym czasie szukać drogi ucieczki.

Mężczyźni zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. Najprawdopodobniej była to marihuana.

Zatrzymany 21-latek miał posiadać 1,5 grama narkotyku, a jego 24-letni kompan pół grama. Obaj zostali zatrzymani i spędzili noc w policyjnej izbie.

Mata na wolności

Młody muzyk został już wypuszczony. "24-latek oraz 21-latek usłyszeli w piątek zarzuty za posiadanie środków odurzających w postaci marihuany i zostali zwolnieni do domu" – poinformowała w piątek PAP mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Obaj młodzi mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów oraz złożyli wyjaśnienia. Teraz może im grozić nawet do 3 lat więzienia.

Czytaj też:

Sprawa Maty: Narkotyki są złe, po prostu