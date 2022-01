Gawkowski: Uchodźców z Ukrainy mogą być miliony. Musimy być na to gotowi

W piątek wieczorem na antenie Polsat News polityk skomentował ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym wziął udział jako reprezentant Lewicy.

– Głos zabierali prezydent, premier, minister spraw wewnętrznych i ministrowie spraw zagranicznych i minister obrony narodowej, wypowiedzieli się wszyscy przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych. Na spotkaniu był i marszałek Grodzki i marszałek Witek, więc myślę, że od strony takiej mocnej, to było dobre środowisko – ocenił Gawkowski dodając, że jego zdaniem brakowało na spotkaniu wicepremiera ds. bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego.

– Przecież byli jego podwładni, bo ministrowie obrony, minister koordynator służb specjalnych, jednak tam byli. To jest dość dziwne, niespotykane – mówił poseł Lewicy.

"Gość Wydarzeń" zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie u prezydenta "było poważne", a " dyskusja zmierzała w jednym, określonym kierunku". – My, jako przedstawiciele Lewicy powiedzieliśmy też jasny komunikat, bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Żadne decyzje dotyczące Ukrainy, nie powinny być podejmowane bez udziału Ukrainy i to apelowaliśmy do prezydenta i premiera, którzy w przyszłym tygodniu będą mieli na pewno spotkanie w tej sprawie – powiedział.

Polska powinna szykować się na uchodźców z Ukrainy?

Krzysztof Gawkowski podkreślił, że polską racją stanu jest bezpieczna Ukraina. Jego zdaniem Warszawa powinna wysłać nad Dniepr amunicję, broń czy szpitale polowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zwrócił również uwagę, że konflikt za naszą wschodnią granicą mógłby oznaczać dla Polski falę uchodźców z Ukrainy.

– Jeżeli ten konflikt będzie eskalował, jeżeli Putin zaatakuje, jeżeli będzie wojna to Polska, tutaj jako postulat Lewicy to zgłaszałem, powinna przyjmować uchodźców, bo mogą ich być setki tysięcy, jak nie miliony, bo ci ludzie będą uciekali przed wojną i musimy być na to gotowi –zaznaczył.

