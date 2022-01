Para zachodnich Tarzanów poucza Polskę

Pierwszy to Esteban González Pons, hiszpański eurodeputowany, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPP), największej frakcji Parlamentu Europejskiego. González udzielał wywiadu portalowi Euroactiv jako przewodniczący specjalnej misji UE, która przyjedzie do Polski w lutym, by badać sprawę domniemanej inwigilacji opozycji przy użyciu izraelskiego programu Pegasus. Drugi szczery natomiast to Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości, który wypowiedział się w niemieckim „Süddeutsche Zeitung”.