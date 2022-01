"Większość sejmowa zabija ludzi". Szokujące przemówienie Czarzastego

W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy, której przedmiotem są kwestie ochrony zdrowia. Wydarzenie zostało zatytułowane "Recepta Dla Polski”.

Wśród postulatów Lewicy są przede wszystkim: obowiązkowe szczepienia na COVID, „paszporty covidowe”, zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia i skokowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.

Konwencja Lewicy

Podczas konwencji głos zabrali m.in. liderzy formacji. W swoim przemówieniu Włodzimierz Czarzasty przypomniał o projekcie ustawy, który miałby zmusić Polaków do przyjęcia szczepionek na COVID-19 oraz możliwości weryfikacji tzw. paszportów szczepionkowych w miejscach pracy.

– 7 grudnia złożyliśmy projekt ustawy o obowiązkowych, nieprzymusowych szczepieniach i wiecie co się stało do tej pory? Od tego momentu ponad milion osób zachorowało, umarło 20 tysięcy ludzi. Dzisiaj jest na kwarantannie milion osób. Pytanie jest takie, co się do cholery dzieje? Dlaczego nie wprowadzamy obowiązkowych szczepień? Przecież wszyscy to wiemy, że jak ktoś jest zaszczepiony, to jest bezpieczniejszy – powiedział polityk.

Czarzasty: Kaczyński, Morawiecki – oskarżam was

Następnie przewodniczący Lewicy zwrócił się do premiera Morawieckiego i lidera obozu rządzącego Jarosława Kaczyńskiego. Czarzasty wygłosił szereg twierdzeń, w których atakował polityków opowiadających się za dobrowolnością w zakresie preparatów przeciwko koronawirusowi, nazywając ich „szaleńcami”. Odniósł się także do rezygnacji 13 z 17 członków Rady Medycznej ds. COVID przy premierze.

– Panie premierze, czy pan wie dlaczego lekarze od pana odeszli? Bo pan nie chce ich słuchać. Radziło wielu z nich, obowiązkowe szczepienia, jakiś program, który będzie ratował Polki i Polaków. Po prostu pan ich nie chciał słuchać. A wie pan dlaczego? Bo pan chce słuchać pani Siarkowskiej, bo słucha pan szaleńców, ludzi którzy uważają, że świat jest płaski. Słucha pan ludzi, którzy uważają, że ten płaski świat, płaska ziemia leży nie wiem, na skorupie żółwia. Słucha pan ludzi, którzy mówią, że jak ktoś się szczepi, to ma czipa chińskiego, rosyjskiego – mówił wicemarszałek Sejmu.

– Panie premierze, panie Jarosławie Kaczyński, oskarżam was o to, że w imię większości sejmowej, większość sejmowa zabija ludzi. Szukacie tej większości i po to, żeby ją mieć, słuchacie Siarkowskiej, innych po prostu osób, które nie mają w tej sprawie ani wiedzy ani rozumu, tylko złe emocje – mówił Włodzimierz Czarzasty.

– Oskarżam was o to. Tworzycie taką sytuację, że większość sejmowa ludzi zabija ludzi – powiedział Włodzimierz Czarzasty na konwencji programowej Lewicy.

