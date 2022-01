"Paszporty covidowe" i przymus szczepień. Biedroń apeluje do Tuska

W sobotę w Warszawie odbywa się konwencja Lewicy dotycząca ochrony zdrowia. Wydarzenie zostało zatytułowane "Recepta Dla Polski”.

Wśród postulatów Lewicy są przede wszystkim: obowiązkowe szczepienia na COVID, „paszporty covidowe”, zwiększenie nakładów na publiczną ochronę zdrowia i skokowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego.

Biedroń: Lewica zrobi wszystko

Podczas konwencji głos zabrali m.in. liderzy formacji. W swoim przemówieniu Robert Biedroń ocenił, że nie decydując się na wprowadzenie obowiązku przyjmowania szczepionek na COVID i powszechne stosowanie tzw. paszportów covidowych, władze nie chcą brać odpowiedzialności za „zdrowie i bezpieczeństwo” Polaków. Jak dodał, to „Lewica stoi po stronie życia” i „zrobi wszystko”, żeby je chronić. – Bierzemy odpowiedzialność, której nie wziął za Polki i Polaków premier Morawiecki i PiS – mówił europoseł.

– Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że rządzi nami partia „nie da się”. Morawiecki i Kaczyński, co widać już na dłoni, potrafią tylko bezczynnie rozkładać te dłonie. Tak jakby setki umierających ludzi każdego dnia, Polek i Polaków, nic dla nich nie znaczyły. Odbębniają każdego dnia bezemocjonalnie kolejne konferencje prasowe, podczas których bez żadnych już emocji odczytują kolejne liczby zarażonych i zmarłych – mówił Biedroń.

– Premier Morawiecki zamiast walczyć o życie i zdrowie Polaków, spotyka się z proputinowskimi, antyeuropejskimi liderami, liderkami. Nie interesują go Polki i Polacy. Zdradził – dodał.

Apel do Tuska

W trakcie swojego wystąpienia Biedroń zwrócił się do liderów części partii opozycyjnych: Donalda Tuska, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. – Zjednoczmy się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Stwórzmy wspólnie, ponad podziałami koalicję „za życiem”.

– Apeluję zatem, w imieniu Lewicy, do największej partii opozycyjnej, do Donalda Tuska, do Koalicji Obywatelskiej. Stańmy w jednym rzędzie i razem z organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi, z wszystkimi ludźmi dobrej woli wprowadźmy ustawę zaproponowaną przez Lewicę dotyczącą obowiązkowych szczepień – podsumował Biedroń.

