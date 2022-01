Szczyt w Madrycie. Macierewicz: Ściśle związane z prorosyjskością partii niemieckich

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w sobotę w międzynarodowym szczycie europejskich partii kontestujących federalizację Europy pod dyktando unijne. Wydarzenie zostało zorganizowane pod hasłem: "Obronić Europę". Było to już drugie spotkanie. Tym razem odbyło się z inicjatywy lidera hiszpańskiej partii Vox, Santiago Abascala. To kontynuacja Warsaw Summit, które miało miejsce w grudniu w Warszawie.

Wśród tematów, które zostały poruszone przez uczestników, były m. in. walka z depopulacją, obrona suwerenności energetycznej państw europejskich oraz współpraca obronna.

– Pokazaliśmy, że jest inna przyszłość dla Europy, że jest przyszłość, która opiera się o suwerenne państwa, nie o żadną scentralizowaną strukturę, która zabiera kompetencje państwom – powiedział po spotkaniu premier Morawiecki.

Macierewicz: Rola Polski ma znaczenie

Spotkanie było punktem wyjścia rozmowy Tadeusza Płużańskiego z Antonim Macierewiczem w Polskim Radiu 24. Polityk PiS ocenił, że widać strach po stronie lewicowej.

– Układ partii prawicowych, konserwatywnych i niepodległościowych, który spotkał się po raz pierwszy dwa miesiące temu na szczycie w Warszawie, a teraz spotyka się na szczycie w Madrycie, prowadzi do zablokowania być może forsowanej przez Niemcy koncepcji IV Rzeszy w Europie – powiedział Macierewicz.

Polityk ocenił, że w środowiskach takich jak PO, szerzy się antyludzka ideologia. Jak dodał, ideologia ta szerzy się już od dawna w zachodnioeuropejskich ugrupowaniach lewicowych, a obecnie próbuje się ją narzucić także Polsce.

– To niedopuszczalne, a to, co mówi Pan Tusk i to, co sugeruje portal Onet, że takie spotkanie jak w Madrycie zbliża nas bardziej do Rosji niż do Zachodu, jest absolutnym kłamstwem. (…) Rola Polski ma olbrzymie znaczenie. To rola przeciwstawiająca się agresji rosyjskiej na Ukrainę, a która to agresja jest kontynuacją planu realizowanego w 2010 r., który zablokował Lech Kaczyński – wskazał Macierewicz. Jego zdaniem to wówczas miał być realizowany plan zdominowania Europy wschodniej przez Rosję.

Macierewicz: Bardzo poważny problem

– To pan Sikorski, pan Tusk i PO, próbowali włączyć Rosję do NATO. Chcieli podporządkować Europę Rosji. Ich ówczesne wypowiedzi są dziś wstrząsające. (…) Te rzeczy są w gazetach, można jest sprawdzić. Wczoraj dzięki Bogu, zmienili zdanie i na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego opowiedzieli się za wsparciem NATO, widząc, że w tej materii cały naród polski jest jednoznacznie nastawiony – ocenił Macierewicz.

W ocenie polityka PiS Niemcy coraz mocniej ewoluują w stronę Rosji. – Trzeba zdecydowanie podkreślić, że sojusz partii, które nie zgadzają się na podporządkowanie Europy Niemcom jest ściśle związany z prorosyjskością – niestety – większości niemieckich formacji politycznych – tych rządzących, ale także opozycyjnych, jak CDU. (…) to bardzo poważny problem, któremu Europa musi się dziś przeciwstawić – spuentował wątek Macierewicz.

