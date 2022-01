Dr Martyka: W sprawie szczepień należy ludziom pozwolić podjąć decyzję

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję podkreślił, że "trzeba rozmawiać, trzeba słuchać jeden drugiego".

– Właśnie dlatego Akademia Kultury Społecznej i Medialnej zdecydowała się zorganizować sympozjum na temat, na który do tej pory bano się rozmawiać - COVID-19 – wyjaśnił rektor toruńskiej uczelni.

Dr Martyka: Należy ludziom pozwolić podjąć decyzję

Jednym z prelegentów sympozjum był ekspert do spraw chorób zakaźnych dr Zbigniew Martyka. Jego referat nosił tytuł "Wyzwania przed służbą zdrowia w dobie pandemii". Lekarz stwierdził, że pandemię ogłoszono w momencie, gdy nie było jeszcze ku temu podstaw.

– Od początku w Polsce, podając w wiadomościach dane dotyczące ilości zakażeń, posługiwano się liczbami bezwzględnymi, by wyglądało to bardziej dramatycznie. Strach miały budzić wówczas zgony w ilości kilku lub kilkunastu na dobę, podczas gdy w Polsce, z wszystkich innych przyczyn, dziennie umiera od 1100 do 1200 osób – zauważył dr Martyka.

– Należy ludziom pozwolić podjąć decyzję, czego bardziej się boją, zakażenia i niewielkiego ryzyka śmierci, zwłaszcza u osób młodych, czy nieznanych potencjalnych skutków ubocznych tego preparatu genetycznego, który jest przygotowany na szybko – dodał specjalista do spraw chorób zakaźnych.

W sympozjum zorganizowanym przez AKSiM założonej przez o. Tadeusza Rydzyka wzięli udział m.in. prof. dr hab. Andrzej Kochański, były konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, a także doktorzy Włodzimierz Bodnar (pulmonolog, pediatra) i Paweł Basiukiewicz (kardiolog, internista).

