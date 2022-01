COVID-19: Naukowcy ostro domagają się przejrzystych danych

„Firmy farmaceutyczne zbierają obfite zyski bez należnego niezależnego zbadania ich naukowych twierdzeń. Instytucje regulujące nie są po to, aby tańczyć jak im zagrają bogate globalne korporacje czy po to, by jeszcze bardziej je bogacić; są one po to, aby chronić zdrowie populacji danego kraju. Potrzebujemy pełnej przejrzystości danych dla wszelkich analiz, potrzebujemy ich w interesie publicznym i potrzebujemy ich od zaraz” – głosi mocne oświadczenie redakcji „The British Medical Journal”.

Divide et impera – dziel i rządź, to znana strategia w polityce, której niedawno świetny popis dał sam prezydent Emmanuel Macron, z premedytacją prowokując burzę na tle przymusu szczepionkowego. „Udupić życie niezaszczepionym”, odmówić niezaszczepionym praw obywatelskich (a więc potraktować ich gorzej niż terrorystów) – hasła te były z jego strony zamierzonym zabiegiem zmiany tematu kampanii prezydenckiej we Francji. Została ona bowiem zdominowana przez tematy bezpieczeństwa, imigracji i tożsamości narodowej, a skoro ponad dwie trzecie, przeszło 70 proc. Francuzów ocenia negatywnie bilans prezydentury Macrona w kwestii bezpieczeństwa, zmiana tematu na taki, w którym może liczyć na wystarczające poparcie, np. w kwestii segregacji sanitarnej, jest dlań kluczowa. A zatem narzucić korzystny dla siebie temat, podzielić społeczeństwo za i przeciw, i rządzić dalej – klasyczny casus maksymy „dziel i rządź!”, tym razem przy instrumentalnym wykorzystaniu covida.