Abascal: Mamy do czynienia z pogróżkami wobec prawowitych rządów

Gość sobotniego programu "Gość Wiadomości" wyjaśnił, że jego partia chce bronić Europy rozumianej jako wspólnota wolnych i suwerennych narodów, które z własnej woli chcą ze sobą współpracować.

– Takiej Europy chcemy bronić prze globalistycznymi elitami z Brukseli, które działają na rzecz federalizacji Unii Europejskiej, które chcą stworzyć megapaństwo i atakuje tożsamość europejską – stwierdził Abascal dodając, że europejski mainstream usiłuje narzucić konkretną ideologię, w szczególności państwom z rządem konserwatywnymi.

– Robią za pomocą szantażu chociażby używając budżetu europejskiego. Mamy do czynienia z pogróżkami wobec prawowitych rządów, które sprawują prawowite rządy w swoich krajach – dodał Abascal.

Hiszpański polityk skrytykował kierunek, w którym w ostatnich latach dryfuje EPL. Oskarżył ją o poddanie się w walce kulturowej lewicy i postępowcom. – Partie ludowe porzuciły swoją ideologię i dały sobie narzucić inną ideologię we wszystkich obszarach – mówił. – Poddali się jeśli chodzi o walkę ideologiczną. Mówią tylko o gospodarce, o zarządzaniu, wycofali się z bitwy kulturowej – kontynuował.

Krytyka słów Ponsa

Esteban González Pons jest hiszpańskim europosłem, który pokieruje misją PE ws. użycia Pegasus. W jego wywiadzie sprzed kilku dni wywiadzie padły skandaliczne słowa.

– To, co dzieje się na forum Unii Europejskiej w związku z działaniami polskich władz nie jest wymierzone w Polskę i jej społeczeństwo, ale dlatego, że tamtejsze władze łamią wspólne zasady. Zrobimy, to co w naszej mocy, ale nie możemy zrobić wszystkiego (...). Spróbujemy pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski – powiedział eurodeputowany EPL.

Abascal nie krył zażenowania słowami swojego rodaka. Stwierdził, że jest to przykład "myślenia kolonialnego". – Mnie, jako Hiszpanowi, jest wstyd za to, co mówi Gonzales Pons. Chcemy, by podał się do dymisji – powiedział.

Jaka przyszłość konserwatystów w Parlamencie Europejskim?

Lider Voxu przyznał, że obecnie trwają prace w środowisku prawicowym nad stworzeniem jednej grupy w Parlamencie Europejskim.

– Nie ma co narzucać na siebie dodatkowej presji, aby jak najszybciej tworzyć nową grupę. Chcemy iść krok po kroku w stronę zjednoczenia. Co prawda twotrzymy dwie grupy, ale w tym, co najważniejsze jesteśmy spójni – zaznaczył dodając, że bliska współpraca konserwatystów stanowi "bardzo silne przesłanie do elit brukselskich".

