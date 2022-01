Wsadzić Banasia

Jeszcze pilniejsza jest potrzeba wysadzenia Banasia ze stołka prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo jak nie, to on jeszcze coś skontroluje. Sam natomiast Banaś jakiś taki jest jakby nierozumny w tym wszystkim, zagubiony. Nie dość, że nie chce współpracować we wsadzeniu siebie, to on normalnie publicznie powiedział, że Jarosław Kaczyński ma się u niego w NIK stawić, jako świadek, i będzie Kaczyński przesłuchany w sprawie Pegasusa. No ludzie! No Banaś! No weź. No jak?