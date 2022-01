Hiszpański fan club Putina

I tu bym polemizowała, bo doświadczenia ostatnich tygodni pokazały mi, że to posunięcia Putina zweryfikowały moje przyjaźnie bardziej niż ewentualne kłopoty z kasą. Od trzech tygodni toczę pojedynki z hiszpańskimi amigos i jeśli tak dalej pójdzie, to będę się bała wyjechać do Madrytu, bo zadarłam już z połową Hiszpanii.