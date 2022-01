Gringo, albo one, albo my!

Kradzież listów to przestępstwo federalne, bo Amerykański Urząd Pocztowy to instytucja federalna. Mogą cię wsadzić. (Lub prywatnie i po sąsiedzku łapę odrąbać). Więc zdziwiłem się, że ktoś ryzykuje, kradnąc moją pocztę. Tam nic ważnego nie ma – same reklamy i śmieci, i inne takie „nieważne”, które stosuję na rozpałkę w kominku. Kto by więc ryzykował odsiadkę lub śrut w tyłku (prywatnie ode mnie)? Zaczaiłem się na tego wariata i… Nie wykryłem niczego; nikogo.