"Zastanawiam się, czy jest sens". Kukiz gorzko o swojej politycznej przyszłości

Kukiz gościł w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie został zapytany o możliwą współpracę z Porozumieniem Jarosława Gowina. Przypomnijmy, ze były wicepremier niedawno wrócił do polityki po pokonaniu depresji. Gowin chce znów odgrywać ważną rolę w Sejmie. Polityk zaczął od ostrej krytyki Prawa i Sprawiedliwości, odkrywając kulisy decyzji podejmowanych w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Kukiz: Gowin jest uczciwy

Paweł Kukiz nie wykluczył, że mógłby nawiązać ściślejszą współpracę polityczną z Jarosławem Gowinem. Jak przyznał, uważa lidera Porozumienia za "uczciwego człowieka".

– Mam cały czas kontakt z Jarosławem Gowinem i miałem go od czasów, kiedy współpracował z Platformą. Uważam, że to jest uczciwy człowiek i nie widzę powodów, aby z nim nie rozmawiać – powiedział. Poseł dodaje, że będzie współpracował z każdym, kto według niego "nada Polsce status państwa prawdziwie obywatelskiego i demokratycznego, a nie partyjnego". Zaznaczył przy tym, że odnosi się do politycznego ustroju Polski, a nie do konkretnej partii.

Koniec z polityką?

Poseł przyznał także, że coraz częściej miewa wątpliwości, czy ubiegać się o kolejną kadencję w Sejmie. Jak przyznaje, jest już zmęczony hejtem i nienawiścią, jaka od kilku lat panuje w polskiej przestrzeni publicznej. W związku z tym "nie ma imperatyw i konieczności, żeby znowu iść do Sejmu".

– Ja się zastanawiam, czy chcę. Po tym całym hejcie od ciemnoty i dziczy, za którą poszedłem się bić, czy jest sens się o nią bić – stwierdził i dodał, że poświęca się całkowicie polityce i nie robi tego dla pieniędzy, a w zamian słyszy, że jest "szmatą i sprzedajną mendą".

Czytaj też:

"Taśmy Kukiza". Sprawa trafi do prokuraturyCzytaj też:

Kukiz domaga się dymisji w rządzie. "Powinni polecieć"