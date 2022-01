"Nie ma innej alternatywy". Czarzasty o tym, kto będzie rządził po wyborach

W ostatnim czasie Lewica musi się mierzyć z atakami ze strony PO. Włodzimierz Czarzasty nie kryje zdziwienia agresywną postawą partii Donalda Tuska.

– Nie wiem o co chodzi w atakach Tuska na Lewicę natomiast nie będzie żadnych ataków ze strony Lewicy na Platformę, ani na pana Hołownię, ani pana Kosiniaka. Myślę, że trzeba skupić całą energię raczej na szukaniu synergii niż na szukaniu różnic i oskarżaniu kogokolwiek o jedną czy inną współpracę – powiedział Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Beatą Lubecką w „Gościu Radia Zet”.

Pytany o to, kto będzie rządził po wyborach w 2023 roku, Czarzasty wskazuję na wielką koalicję antypisu. – Wydaje mi się, że nie ma innej alternatywy niż rządzenie w czworokącie PO-PSL-NL-P2050 tak naprawdę i myślę, że ta informacja, która idzie ze strony np. ze strony pana Hołowni, że nie jest za jedną listą z Platformą Obywatelską czy ze strony pana Kosiniaka bardzo jasno stawiane takie warunki, myślę, że to się nie będzie przekładało na to, że po wyborach nie będziemy ze sobą współrządzili, bo musimy współrządzić –podkreśla lider Lewicy.

Ataki Tuska na Lewicę

Kilka dni temu przewodniczący PO Donald Tusk stwierdził, że obawia się współpracy Włodzimierza Czarzastego z Prawem i Sprawiedliwościąpo wyborach parlamentarnych. – Ja zadaję pytanie czy fakt, że Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich, prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami atakami na inne partie opozycyjne, na Platformę, na mnie, czy to jest do zaakceptowania i czy to nie oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków – mówił lider PO dodając, że każdego dnia "dostajemy po raz kolejny odpowiedź", że "tego typu ryzyko istnieje".

– Każdego dnia widać wyraźnie tę gotowość do politycznej współpracy i wspólnych akcji przeciwko partiom opozycyjnym jakie partia Włodzimierza Czarzastego i wspólnie z pisowskimi mediami prowadzą – powtórzył Tusk.

