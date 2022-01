Konfederacja składa wniosek ws. ustawy 1981. Braun: Lex konfident

Politycy ugrupowania poinformowali o sprawie podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w gmachu Sejmu RP.

Chodzi o projekt ustawy w sprawie "szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19". Zastąpił on "lex Hoc", czyli poprzednią wersję ustawy segregacyjnej w miejscach pracy w Polsce. Propozycję skomentowali posłowie koła Konfederacji.

"Donosić, gnębić"

– "Ustawa Hoca" numer 1846 na szczęście jest już w koszu, na śmietniku historii, ale wjeżdża na tapetę ustawa Rychlika i Piechy numer 1981. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Ta data kojarzy się jako czarna data w historii Polski. PiS najwyraźniej sięga w swojej głębokiej podświadomości do tej tradycji, walki władzy z własnym narodem i oto proponuje ustawę, którą my nazywamy "lex konfident", która to kuchennymi drzwiami wprowadzałaby po raz kolejny pozór legalności dla systemu apartheidu sanitarnego, segregacji, w którym jedni Polacy segregują drugich. To system donosicielstwa inspirowanego przez władzę. System, w którym prawo cywilizowane jest już wspomnieniem, już nie istnieje, bo oto decyzją administracyjną miałyby być nakładane drakońskie kary finansowe i to na osoby nominowane przez współpracowników czy też pracodawców. Krótko: jedni Polacy na drugich mieliby donosić, gnębić – powiedział Grzegorz Braun.

We wtorek ustawa ma być w harmonogramie obrad sejmowych w drugim czytaniu. Pierwsze czytaniem bowiem odbędzie się w poniedziałkowe popołudnie podczas posiedzenia komisji zdrowia, gdzie projekt będzie procedowany.

– Aktualna większość parlamentarna, rządowa z góry deklaruje fikcyjność tej procedury, skoro w ogóle nie wzięto pod uwagę możliwość wysłuchania publicznego w tej sprawie. Pamiętajmy, że wysłuchanie projektu 1846 zakończyło się miażdżącym rozjechaniem projektu przez normalnych, uczciwych, nie biorących rozbratu ze zdrowym rozumem, Polaków. To było bodajże 70 do 1 w tamtym wysłuchaniu – oznajmił Braun.

