"Gdybyście uczciwie płacili podatki...". Ziemkiewicz bezlitosny dla TVN

W niedzielę odbył się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem wolontariusze zbierali pieniądze na wsparcie okulistyki dziecięcej.

Jerzy Owsiak podsumował imprezę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo, że kwota deklarowana, którą udało się zebrać, to 136 282 325 złotych (o niemal 10 mln zł więcej niż w zeszłym roku).

TVN wpłaca 300 tys.

Dziennikarka telewizji TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska udostępniła zdjęcie z imprezy WOŚP, na którym widać, jak Jerzy Owsiak pozuje przy wielkim czeku opiewającym na 300 tys. zł.

"WOŚP 2022. TVN Grupa Discovery przekazała 300 tysięcy złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - TVN24" – napisała dziennikarka.

Do jej wpisu odniósł się Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy". Dziennikarz zamieścił kąśliwy komentarz.

"Gdybyście uczciwie płacili w Polsce podatki, służba zdrowia dostałaby z tego więcej" – napisał na Twitterze.

30. finał WOŚP. "Przejrzyj na oczy"

Hasłem tegorocznej zbiórki było "Przejrzyj na oczy". Organizatorzy zbiórki podkreślali, że wzrok to najważniejszy zmysł człowieka.

"Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" – podkreślono na stronie WOŚP.

Z zebranych wczoraj pieniędzy zakupione zostaną m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.

