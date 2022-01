Zagrożenie ze strony Rosji. Poseł PiS: Niemcy się wyłamują

Rząd Republiki Federalnej Niemiec sprzeciwia się dostawie broni dla Ukraińców w obliczu możliwego ataku ze strony Federacji Rosyjskiej. Do niedawna zakazywał nawet eksportu hełmów i kamizelek kuloodpornych. Jednak po fali krytyki poinformowano, iż na Ukrainę przesłanych zostanie 5 tys. hełmów wojskowych. Niemniej, kanclerz Olaf Scholz nie zezwolił władzom Estonii na wysłanie na Ukrainę starych niemieckich haubic.

"Wyłamali się"

Jan Mosiński uważa, że "w stosunku do Rosji wymagana jest po stronie NATO solidarność sojusznicza". Poseł Prawa i Sprawiedliwości był w poniedziałek gościem na antenie Polskiego Radia 24. – Niemcy się wyłamują, zajmują różne stanowiska. A to wysyłają na Ukrainę hełmy, a to zabraniają przekazania sprzętu bojowego przez Estonię i Łotwę. Przed nami trudne rozmowy.. (...) Rozmowa prezydenta Francji Macrona z Putinem, wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie – to działania, które mają zniechęcić Putina do eskalowania sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej – mówił polityk Zjednoczonej Prawicy. – Niemcy przyjmują nieskonkretyzowaną postawę wobec konfliktu, którego głównym autorem jest prezydent Rosji. To nie pomaga, a raczej przeszkadza. Niemcy nie mogą grać na dwóch czy trzech fortepianach, dość miękko reagując na sytuację na granicy rosyjsko-ukraińskiej – dodał.

Tymczasem Polska przekaże Ukrainie amunicję o charakterze obronnym – przekazał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Operację w porozumieniu ze stroną ukraińską, po ustaleniu szczegółów, ma sfinalizować minister obrony narodowej RP. W tej sprawie Mariusz Błaszczak ma być w ścisłym kontakcie z prezydentem Andrzejem Dudą. Decyzja zapadła po konsultacjach z partnerami z Unii Europejskiej oraz NATO.

Czytaj też:

Niemiecki europoseł: Czy Polska jest gotowa przelewać krew?Czytaj też:

Prymas Łotwy: Jeśli Putin zaatakuje Ukrainę, to my jesteśmy następni