"PiS jest prorosyjskie". Saryusz-Wolski: To się kłóci ze zdrowym rozsądkiem

Polityk w rozmowie z portalem wPolityce.pl mówił o tym, jak w Brukseli zostało odebrane sobotnie spotkanie przedstawicieli konserwatywnych i prawicowych partii politycznych. Wydarzenie odbyło się w Madrycie w Hiszpanii pod hasłem "Obronić Europę". Wśród tematów, które zostały poruszone przez uczestników, były m.in. walka z depopulacją, obrona suwerenności energetycznej państw europejskich oraz współpraca obronna. Po rozmowach przedstawiciele poszczególnych formacji poinformowali o stworzeniu dokumentu nt. przyszłości Europy.

– Jest to obserwowane z zaniepokojeniem, natomiast wiadomo, że jeżeli to dopełni się w postaci zjednoczenia prawicy, to dopiero będzie miało polityczny i instytucjonalny efekt – mówił Saryusz-Wolski.

Europoseł odpowiada na oskarżenia

Jeszcze przed sobotnim spotkaniem lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk skrytykował premiera Mateusza Morawieckiego za udział w szczycie organizowanym w stolicy Hiszpanii. Były szef rządu określił wydarzenie jako "antyukraińską międzynarodówkę". Przewodniczący PO stwierdził, że będzie to powtórka "ponurego spektaklu", który miał miejsce 4 grudnia ub.r. w Warszawie, czyli "The Warsaw Summit". Kontrowersje wzbudziła m.in. oskarżana przez niektóre środowiska o rzekomą prorosyjskość Marine Le Pen z francuskiego Zjednoczenia Narodowego.

– Grzmieli, że "PiS jest prorosyjskie". To się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. (...) Prawda jest całkiem inna – nie ma nikogo poza polską opozycją, kto by w Europie czy w Europie Zachodniej, czy w samej Rosji twierdził, że aktualny rząd i Prawo i Sprawiedliwość są prorosyjskie. Wręcz odwrotnie – jesteśmy liderami, próbujemy zarówno w ramach NATO, jak i Unii Europejskiej promować twarde stanowisko wobec Rosji – stwierdził europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

