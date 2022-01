Nowelizacja ustawy oświatowej. Czarnek zabrał głos po spotkaniu z prezydentem i Pierwszą Damą

Zapowiadane wcześniej spotkanie dotyczyło projektu nowelizacji ustawy oświatowej. Przypomnijmy, że nowe przepisy zostały przyjęte przez Sejm dwa tygodnie temu. Za głosowało 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowe przepisy czekają tylko na podpis prezydenta. Nowelizacji zdecydowanie sprzeciwia się opozycja oraz część samorządowców, którzy twierdzą, że jest ona zamachem na wolność szkół.

Przedstawicielkom opozycji udało się namówić Pierwszą Damę na spotkanie, gdzie przedstawiły swoje wątpliwości w sprawie nowych przepisów. Jak podano po zakończeniu rozmów, Agata Kornhauser-Duda podzieliła część obaw opozycji.

Spekulowano, że małżonce prezydenta uda się go przekonać do zawetowania "lex Czarnek". Tak się nie stało, ale Andrzej Duda zaprosił Przemysława Czarnka na spotkanie w celu omówienia wątpliwości wokół nowelizacji. Początkowo miało ono odbyć się w czwartek 27 stycznie. Ostatecznie do spotkania doszło w poniedziałek.

Komentarz ministra

Czarnek skomentował rozmowy z parą prezydencką na antenie TVP Info. Zdaniem ministra, była to konstruktywna rozmowa, która przebiegła w "szczerej" atmosferze.

– To jest kwestia rozszerzenia uprawnień rodziców, istotnego rozszerzenia uprawnień rodziców, jeśli chodzi o wejście do szkół organizacji pozarządowych. Nie wystarczy już – zgodnie z tą ustawą – tylko zgoda Rady Rodziców. Tu trzeba, żeby po zgodzie Rady Rodziców, braku sprzeciwu kuratora, dyrektor przekazał wszystkim rodzicom materiały i treści, które organizacja pozarządowa chce przedstawiać uczniom w szkole i pisemna zgoda każdego rodzica na uczestnictwo ucznia w takich zajęciach jest wymagana – powiedział szef MEiN.

– Dyskusja dotyczyła również kwestii wykonywania zaleceń pokontrolnych, które kurator przedstawia w protokole pokontrolnym i ewentualności odwołania dyrektora w związku z niewykonywaniem zaleceń pokontrolnych. Wyjaśniliśmy jednoznacznie, że nie ma żadnej dowolności po stronie kuratora. Jest kilku etapowa procedura, a na koniec jeszcze jest sąd pracy i sąd administracyjny, więc nie ma żadnej dowolności w odwoływaniu – dodał minister.

