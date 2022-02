Obajtek: Obecne ceny paliw w Polsce są najniższe w UE

W związku z obniżeniem od 1 lutego stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach własnych Orlen obniżyły się średnio o ponad 70 groszy za litr – podał we wtorek płocki koncern.

Tańsze będzie również ładowanie samochodów elektrycznych w infrastrukturze Orlenu – np. stawka za ładowanie DC z mocą 50 kW zmniejszy się o 29 groszy za kWh – poinformowano.

Obajtek o cenach benzyny i oleju napędowego

– Obecne ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, sięgając średnio 5,19 zł za litr benzyny i 5,24 zł za litr oleju napędowego. Staramy się przenosić to na rynek poprzez ceny hurtowe i stacje Orlen na mikrorynkach. Sądzę, że nasza konkurencja też zaimplementuje te ceny. Robimy wszystko przez działania optymalizacyjne, żeby te ceny mogły się utrzymać – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas briefingu prasowego, zorganizowanego razem z premierem Mateuszem Morawieckim.

Pod koniec stycznia br. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest czasowe – od 1 lutego do 31 lipca – obniżenie do 0 proc. stawek podatku VAT m.in. na żywność i gaz oraz do 8 proc. na paliwa. Nowela przedłuża także termin obowiązywania obniżki VAT na energię elektryczną i na ciepło do 5 proc. do końca lipca.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

